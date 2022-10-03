اجتماع تشاوري لتعزيز الرعاية الصحية الاولية برئاسة وزير الصحة

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، الاجتماع التشاوري الاول لفريق العمل المكلف بوضع خريطة طريق لتعزيز الرعاية الصحية الاولية في لبنان.

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وتركز البحث على التحديات التي تواجهها مراكز الرعاية الصحية وكيفية تعزيزها، وطرق تمويلها وامكانية توحيد رزمة الخدمات الصحية المقدمة فيها، ووضع آلية لاستدامة هذه الخدمات وضمان جودتها من خلال نظام مراقبة وتقييم مطبق في جميع المراكز.

يذكر ان هذا الاجتماع ستليه سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المحاور كافة وابداء الرأي والملاحظات من قِبل جميع الشركاء المعنيين للوصول الى صيغة نهائية لخريطة الطريق للرعاية الصحية الاولية، التي ستندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويتوقع اطلاقها والعمل بها مطلع العام المقبل.



