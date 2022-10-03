موقفٌ غير مُتوقع لجعجع عن "حزب الله".. هذا ما قاله لأوّل مرة!

أكّدَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ لبنان بحاجة إلى "رئيسٍ إنقاذيّ" بكلّ ما للكلمة من معنى ولا يكون على مقاس "حزب الله"، معتبراً أنّ "فريق الممانعة المتمثل بحزب الله وحلفائه مُصمّم على تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب مشاكله الداخلية".

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وفي حديثٍ له عبر قناة "الحدث"، رأى جعجع أنه "من مصلحة حزب الله أن يكون هناك رئيسٌ يشبه رئيس الجمهورية ميشال عون"، وأضاف: "الأخيرُ كان يفعل كل ما يريده حزب الله، والآن يسعون لتشكيل حكومة للتحضير لملء الشغور الرئاسي".

وأشار جعجع إلى أن النائب ميشال معوّض ليس مرشح "القوات" بل مرشح المعارضة في مجلس النواب، وقال: "معوّض يمتلك عملياً أكثر من 50 صوتاً، ولديه كل مواصفات الرئيس وإذا كان حزب الله جدياً في ملف الرئاسة، فلنتوافق على ميشال معوّض".

وعن ملف ترسيم الحدود البحريّة، قال جعجع: "بالنسبة لهذا الملف، فإن هذه هي المرّة الأولى والوحيدة التي يتصرّف فيها حزب الله بشكل منطقيٍ باعتبار أن هناك اتفاقاً تكمن فيه مصلحة لبنان، ولهذا السبب غضّ النظر".