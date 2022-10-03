ملف الحدود البحرية.. هذا ما كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي

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إتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو والمعارضة بالانضمام لدعاية حزب الله بخصوص الاتفاق مع لبنان.وأشار إلى أن حكومته ستواصل "العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالحنا"، مؤكداً أن "الاتفاق مع لبنان سيؤمن احتياجاتنا الأمنية بالكامل".وأكد أن اسرائيل ستحصل على 100% من نسب عائدات حقل كاريش كما وعلى نسبة من عائدات حقل الغاز في لبنان.