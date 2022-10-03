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لبنان

سعر البنزين بـ40 ألف ليرة مُجدداً.. شاهدوا الدليل الآن!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2022 | 12:19
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رغمَ الارتفاع الكبير الذي شهده سعر البنزين منذ العام 2021 وحتى اليوم، وبعد وصول سعر الصفيحة إلى حدود الـ800 ألف ليرة لُبنانية، بقيَت لوحاتُ الأسعار ضمن محطات المحروقات على حالها، والسبب هنا واحد وهو أنّ أرقام تلك اللوحات اقتصرت فقط على 5 خانات للسعر باعتبار أن قيمة صفيحة البنزين لم تكن تتجاوز الـ99000 ليرة سابقاً.
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أما اليوم، فإنّ السّعر الحالي تجاوز الرقم الأخير منذ فترة طويلة، وقد وصل، اليوم الإثنين، إلى 680000 ليرة لبنانية. وعليه، فإن لوحة أسعار البنزين باتت بحاجة إلى 6 خانات لاستيعاب الأرقام الجديدة. 

كاميرا "لبنان24" رصدت لوحة أسعار لمحطة محروقات، وتبيّن أن سعر صفيحة البنزين عليها ما زال بـ40 ألف ليرة فقط. 

وعملياً، فإن هذا الرقم يردّ المواطن إلى "أيّام العز"، في حين أن المحطة لا يمكنها تصحيحه نظراً لغياب القدرة التقنية لذلك. إلا أنه مع هذا، هناك محطات عديدة أطفأت تلك اللوحات واستعاضت عنها بأوراقٍ عادية تُوضع على ماكينات التعبئة لإطلاع المواطن على آخر الأسعار.
 
وفي المقابل، هناك محطات لا تعمد إلى تلك الخطوة، الأمر الذي يجعل المواطن غير عارفٍ بالسعر الحقيقي لصفيحة البنزين، وهذا أمرٌ يُعدّ مخالفاً للقانون، وتحديداً المادة الثانية من قرار تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة الذي يصدرُ عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، والتي تنصّ على التالي: "يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن سعر مبيع للمحروقات بشكل ظاهرٍ على محطاتها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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