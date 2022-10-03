Advertisement

لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

Lebanon 24
03-10-2022 | 14:14
A-
A+
Doc-P-996779-638004286365874797.jpg
Doc-P-996779-638004286365874797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" ان عطلاً طرأ في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدمات اوجيرو في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب الخسائر الفادحة... صندوق دعم لـ"أوجيرو"
lebanon 24
04/10/2022 03:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون الطريق في محلّة كورنيش المزرعة - بيروت
lebanon 24
04/10/2022 03:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور إيجابي بشأن إضراب "أوجيرو".. إليكم التفاصيل
lebanon 24
04/10/2022 03:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يوقع قرارين بشأن موظفي "أوجيرو".. ماذا فيهما؟
lebanon 24
04/10/2022 03:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

المزرعة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-10-03
17:21 | 2022-10-03
17:13 | 2022-10-03
17:05 | 2022-10-03
16:55 | 2022-10-03
16:48 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website