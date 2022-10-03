خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" ان عطلاً طرأ في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدمات اوجيرو في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

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