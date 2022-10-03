Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. ما الذي شهدته سماء طرابلس؟

Lebanon 24
03-10-2022 | 13:13
A-
A+
Doc-P-996781-638004295527730612.jpg
Doc-P-996781-638004295527730612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت أجواء مدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، تحليقاً كثيفاً للطيران المروحي التابع للقوات الجويّة في الجيش. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ التحليق كان على عُلوّ منخفض وهو أمرٌ لاحظه المواطنون في مختلف أرجاء المدينة. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة إقتحام "بنك الإعتماد اللبناني" في طرابلس؟
lebanon 24
04/10/2022 03:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير اليابان في لبنان يُغرّد عن طرابلس.. الكلامُ لافتٌ جداً
lebanon 24
04/10/2022 03:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من مهندسي لبنان زار منطقة طرابلس ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"
lebanon 24
04/10/2022 03:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
من طرابلس الى الناقورة.. إنطلاق مراكب بحرية لبنانية للتأكيد على الثروة النفطية
lebanon 24
04/10/2022 03:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-10-03
17:21 | 2022-10-03
17:13 | 2022-10-03
17:05 | 2022-10-03
16:55 | 2022-10-03
16:48 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website