مساء اليوم.. ما الذي شهدته سماء طرابلس؟

شهدت أجواء مدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، تحليقاً كثيفاً للطيران المروحي التابع للقوات الجويّة في الجيش.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ التحليق كان على عُلوّ منخفض وهو أمرٌ لاحظه المواطنون في مختلف أرجاء المدينة.