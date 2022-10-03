مقدّمات النشرات المسائية

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فيما كان المفاوض الأسبق السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان يصرح أن المئة بالمئة سيذهب الى لبنان وفق مسودة اقتراح عاموس هوكستين للترسيم البحري بين لبنان والاسرائيليين, ومستغربا" الأمر كانت اللجنة الفنية اللبنانية مجتمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتمحيص في تفاصيل تقنية وادارية واردة في عرض هوكستين. وقد اعقب هذا الاجتماع اللقاء الرئاسي الثلاثي بين الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري الذي رد لدى وصوله على سؤال صحافي: قمحة او شعيرة؟ فقال : قمحة.وبالفعل يبدو ان السياق سلس لكنه دقيق وهناك ملاحظات تقنية غير جوهرية ولو أن ثمة تفاصيل صغيرة وبالتالي فيها شياطين صغيرة بحسب نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب الذي صرح: "سترسل الملاحظات خلال اربع وعشرين ساعة الى الوسيط الأميركي واصفا هوكستين بأنه "لم يتعاط معنا أبدا وكأنه منحاز لطرف ضد طرف". بوصعب اكد حصول لبنان على حقل قانا كاملا" والخواتيم قريبة جدا"-ومسألة ايام...في الجهة المقابلة يتوقع أن تتخطى حكومة يائير لابيد حرجها الانتخابي وتوافق يوم الخميس المقبل على الاقتراح الاميركي بغض النظر عن المزايدات الداخلية الاسرائيلية بفعل اقتراب انتخابات الكنيست..لكن ما خرق الجو هو ما أدلى به مصدر لرويترز من أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليور شيلات، موجود في باريس لإجراء محادثات مع شركة توتال إنرجيز بشأن تقاسم أرباح محتمل مستقبلا من التنقيب الغازي قائلا: ان الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه توتال في قانا.في اي حال وتكرارا" للإشارة الى الخطوط العريضة "للاقتراح الاميركي" فإن لبنان يحصل على الخط 23 و على حقل قانا كاملا" ولا يتضمن الاقتراح أي خط متعرج ولا يلحظ موجبات مالية على لبنان الذي سيأخذ من الشركة حصته كاملة"..وفي وقت تعكس معظم المواقف المتقابلة معادلة : "رابح-رابح"برزت مروحة واسعة من المواقف الخارجية ضمنها أميركية وقطرية رحبت بتطورات ملف الترسيم الذي من المرجح إذا سلكت الأمور أن يتم التوقيع عليه برعاية أممية وأميركية بعد عشرة أيام من الآن وبنسختين منفصلتين في مفاوضات الناقورة غير المباشرة : نسخة يوقعها لبنان ونسخة يوقعها الاسرائيليون وذلك بطريقة لا تؤشر الى أي شكل من أشكال التطبيع.في الغضون لفتت أوساط سياسية محلية مطلعة الى أنه بمجرد انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي في شأن الترسيم فإن البرودة بين الرئاسة الأولى والثالثة ستنتفي وتعود الحيوية الى مسار الجهود والمساعي لتأليف الحكومة الجديدة المرجح أن تولد خلال اسبوع...من جهة ثانية وعلى مسار استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية رئيس البرلمان نبيه بري اعلن انه سيدعو الى جلسة انتخابية ثانية قبل منتصف هذا الشهر أي قبل اسبوعين من انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق...الرئيس عون أمل اليوم تأليف حكومة جديدة قريبا كما انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة.إذن في قصر بعبدا اجتماع للجنة المتخصصة ثم لقاء رئاسي ثلاثي والمحور هو ملاحظات لبنان على عرض هوكستين للترسيم البحري الحدودي علما" ان الوسيط الأميركي لم يتعاط أبدا" بمفهوم دعم فريق على حساب الآخر بحسب الياس بوصعب.مرة جديدة أطل لبنان على العالم بمشهد موحد في سبيل ضمان حفاظه على حقوقه في ثروته النفطية والغازية.لقاء رئاسي ثلاثي تم خلاله وضع الملاحظات ضمن موقف واحد موحد للدولة تمهيد للرد على طرح الوسيط الأميركي في وقت قريب قد يكون يوم غد على أبعد حد.رئيس مجلس النواب نبيه بري وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور تتجه نحو قمحة أو شعيرة أجاب: قمحة ونص إن شاء الله.وفي مقابل الموقف اللبناني الموحد بما يمثله من عامل قوة لصالح لبنان تواصلت عملية التجاذب السياسية الداخلية في كيان العدو وآخر ما سجل في هذا المجال إستقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي من منصبه لمعارضته ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وإلى ترسيم باقي الاستحقاقات اللبنانية بقيت عملية التنقيب عن الحكومة تنحو أكثر بإتجاه حصول التأليف وسط ترقب للقاء يجمع رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف.أما في الشأن الرئاسي فإن الرئيس بري بقي يدفع بإتجاه شد أشرعة البرلمان بإتجاه بر التوافق وهو أكد أن تحقيق التوافق لا يعني الحصول على إجماع الهيئة العامة كاشفا عن نيته الدعوة إلى عقد جلسة إنتخابات رئاسية جديدة قبل منتصف الشهر الجاري على أمل ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا الإستحقاق.الترسيم "ماشي" لبنانيا، لكنه متعثر بعض الشيء اسرائيليا. فاجتماعا بعبدا، التقني والسياسي، انتهيا الى خلاصة ايجابية واضحة، والرد اللبناني على مقترح آموس هوكستين سيقدم غدا على الارجح."قمحة ونص" ، هذا ما قاله بري لدى خروجه من قصر بعبدا ، ما يؤكد ان الرئيس عون والرئيس بري والرئيس ميقاتي اتفقوا على السير بالمقترح الاميركي . لكن في الجانب الاسرائيلي الامور تتطور بشكل غير مريح . فرئيس الوفد الاسرائيلي الى المفاوضات اعلن استقالته من منصبه، وأوحى مقربون منه لوسائل الاعلام، ان الاستقالة جاءت على خلفية معارضته اتفاق الترسيم . توازيا، لفت ما نقلته وكالة "رويترز" والاذاعة الاسرائيلية من ان المدير العام لوزارة الطاقة الاسرائيلية يتفاوض في باريس مع شركة "توتال" ، للبحث في كيفية تقاسم الارباح الناتجة من تنقيب الشركة في حقل قانا. وحتى الان لم تعلق السلطات اللبنانية على الخبر، ولم تعلن ما اذا كان صحيحا أو لا. وعليه فإن سؤالا يطرح : هل صحيح أن لبنان سلم بالتنازل عن جزء من عائدات قانا لاسرائيل؟ وفي هذه الحالة اين اصبح شعار حسن نصر الله : قانا مقابل كاريش؟حكوميا، المطالب الباسيلية عادت لتفرض نفسها على طاولة البحث . وآخر المعلومات تفيد ان باسيل انتقل من البحث في توسيع الحكومة عبر المطالبة باضافة ستة وزراء دولة ، الى المطالبة بتغيير ستة وزراء محسوبين كليا او جزئيا على التيار الوطني الحر. و علم ان باسيل يريد استبدال نائب رئيس الحكومة ووزراء العدل والسياحة والخارجية والشؤون الاجتماعية انطلاقا من تشكيكه في ولائهم المطلق له، وخصوصا مع احتمال تبدل الاحوال السياسية بعد مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.رئاسيا، الجمود سيد الساحة، لأن ملف الترسيم فرض نفسه بندا اول على جدول اعمال المسؤولين والسياسيين. ومع ان مديرة افريقيا والشرق الاوسط في وزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية شددت امام الرئيس عون على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية، لكن المعلومات الواردة من عواصم القرار تفيد ان الشغور الرئاسي واقع حتما، وهو لن يطول كثيرا، بحيث اننا قد نشهد قبل انتهاء السنة الحالية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فهل تشكل بداية العام 2023 بداية جديدة على كل الصعد والمستويات؟.لم تحتج صفحات هوكشتاين العشر الى كثير من الترجمة والتعريب، فالحديث عن فجر لبنان الجديد بشرت به منابر العزاء العبرية في تل ابيب..وبين الصفحات العشر واسطرها التي اودعها الاميركي اللبنانيين كصيغة حول ترسيم الحدود، نقب المعنيون كثيرا في الابعاد والنصوص، وخلصوا الى ان استخراج الايجابية بعد سنوات الثبات والصمود ووحدة الموقف، واستثمار مكامن القوة الوطنية – باتت وشيكة..اجتماع رئاسي وآخر تقني في قصر بعبدا، لم يكن بعيدا عن الاجواء الايجابية.. وان حملت القرارات والنقاشات بعض الملاحظات على ورقة هوكشتاين، فقد اجمع الرؤساء الثلاثة باشاراتهم العلنية على ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن القمح لامس مكيال اللبنانيين .ومهما كانت تلك الملاحظات جوهرية او عادية – بحسب المعنيين، الا ان اساس المعادلة المرسومة كفيل برفع لبنان الى مصاف الدول النفطية. والرافعة على الدوام معادلة معمدة بالامل والتضحيات، لم تقو عليها كل التجارب الداخلية والخارجية، ولن تغيرها كل المحاولات والمغامرات، انها معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي اعاد اليها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الفضل بصنع الانفراجة اللبنانية المرتقبة..على المقلب العبري تخبط بين اسطر الورقة، وحرب بيانات على اعلى المنابر السياسية والانتخابية، تطايرت منها حصيلة وحجم الانجاز اللبناني، وبين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو وكبار القادة السياسيين والامنيين دخل السفير الاميركي السابق في تل ابيب “ديفيد فريدمان” مغردا انه لم يتخيل احد بعد سنوات من المفاوضات ان ينال لبنان مئة بالمئة واسرائيل صفرا – كما قال، اما فعل كبير المفاوضين الصهاينة في ملف ترسيم الحدود “عدي اديري” فشكل ضربة معنوية للصهاينة حيث استقال لعدم احتماله وقع الاتفاق ..فمتى كان الاسرائيلي العنجهي على هذه الحال ومعه كل دول الاستكبار؟ لولا المعادلة الجديدة التي رسمتها المقاومة مع بداية عصر الانتصارات؟ سؤال برسم اللبنانيين وكل المعنيين طرحه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، الذي أكد أن الاسرائيلي والاميركي يعرفان ان التهديدات التي تطلقها المقاومة ليست كلاما، ولهذا كان هذا المسار ...إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، من الواضح بناء على الأجواء الإيجابية التي صدرت عن لقاء بعبدا اليوم، ان لبنان مقبل على مرحلة جديدة، سيفتح صفحتها بلا ادنى شك، التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يضع حدا نهائيا للمراوغة الإسرائيلية المعروفة منذ عقود، وللتعطيل الداخلي المكشوف منذ سنين، وبما يحقق وعد الرئيس العماد ميشال عون للبنانيين بتسليمهم وطنا قادرا على أن يكون أفضل مع نهاية ولايته الرئاسية.وعلى وقع انزعاج بعض القوى المحلية من التقدم الحاصل، ومزايدات بعضها الآخر، كمثل القوات اللبنانية التي دعت إلى إقرار قانون الصندوق السيادي، المقدم أصلا من نواب التيار الوطني الحر، والنائم منذ سنوات في أدراج لجنة جورج عدوان للإدارة والعدل، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في حضور السفيرة آن غريو، أنه كان حريصا طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة توتال الفرنسية، مؤكدا انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي. واعرب الرئيس عون للمسؤولة الفرنسية عن امله في ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية.لبنان تسلم العرض الأميركي، درسه، وضع ملاحظاته عليه ، وهو في صدد توجيه رسالة الملاحظات إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستين ليسلمها بدوره إلى الجانب الاسرائيلي، وبعد هذه الدورة يعود هوكستين بالرد الاسرائيلي ليدرسه لبنان من جديد.إنها المفاوضات المكوكية التي تتم بالواسطة عبر الموفد الأميركي، النص مازال سرا، الملاحظات عليه مازالت سرا، أما ما يحكى من كلام ، لبنانيا، فيرجح التفاؤل، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وكل ما يقال إن لبنان أخذ حقه مئة في المئة ولم يتنازل.إسرائيليا ، السلطة تتحدث عن أنها لم تتنازل ، في المقابل المعارضة الاسرائيلية تتهم السلطة بالتنازل.إيجابية الترسيم ، والتي تجلت في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، انعكست ولو عرضا على ملف تشكيل الحكومة، وتقاطعت معلومات عند اسماء تطرح وأسماء تستبعد، مع لفت النظر إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطغى الإيجابية على عملية التشكيل ثم تعود المحاولات إلى المربع الأول.هي مرحلة المراسيم الجوالة بين لبنان واسرائيل عبر الوساطة الاميركية قبل العوم على بحر النفط والغاز وتقسيم الجغرافيا المائية جنوبا وشمالا .وللمرة الاولى فإن الاتفاق على التكتم في لبنان هو ساري المفعول بشكل محكم فيما الخلاف الاسرائيلي على ابواب الانتخابات دفع بالقيادات الى كشف اوراقها والحديث بعلانية عن بعض مضامين هذا الاتفاق.ففي حربه الانتخابية على خصمه بينامين نتانياهو اقر رئيس حكومة تصريف الاعمال يائير لابيد ان اسرائيل ستحصل على مئة بالمئة من حقل كاريش وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني.وعلى ميزان التصريحات المحلية كانت التأكيدات معاكسة إذ جزم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان لبنان لم يتخل عن أي جزء من حقوقه، ولن يدفع اي تعويضات للعدو لكنه تحدث عن شياطين تكمن في التفاصيلوامام موقفين لبناني واسرائيلي يقولان الشيء وعكسه يقف الرأي العام في وضعية المتفرج مع ارتسام علامات الدهشة عن الحقوق والخطوط ومدى حصول بلادنا على ضمانات وثروات .وهذه الحقوق اعادت اجتماعات بعبدا التقنية والسياسية صياغتها واجرت تعديلات على شكل ملاحظات سترسلها يوم غد الى الوسيط الاميركي أموس هوكشتاينوحيالها اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان "الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة مشيرا الى ان الأمور تسير على الطريق الصحيح وموقف لبنان موحد"وبعيد انتهاء اجتماعات بعبدا نبت القمح على جوانب القصر .. فاعتبر ميقاتي ان هناك قمحة ..واضاف عليها بري : قمحة ونص ولحين حصاد السنابلوقطاف المحصول فإن المدير العام لوزارة الطاقة الاسرائيلية يجري في باريس محادثات مع شركة توتال انرجيز بشأن تقاسم ارباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان .وفي مجريات يوم الاثنين النفطي كانت رائحة تشكيل الحكومة تتسرب من حقول الغاز السياسية ويتم رمي ايجابيات عن ربط الترسيم بالتأليف بانتخابات رئاسة الجمهورية لكن لم يعرف ما اذا كانت هذه الروائح مستندة الى " طفافات " متنازع عليها بين الاركان السياسية.ففي الحقول الحكومية ارتفعت مؤشرات تدفع باتجاه التأليف ما ان ينتهي لبنان من تسليم الرد على الترسيم وحصوله على الاجوبة الاميركية الاسرائيلية لكن في الحقل الرئاسي فإنه يشبه قانا .. اي يبقى حقلا محتملا من دون ضمان منابعه .وعلى مواعيده اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو الى جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الحالي، على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاقوقال بري للنهار أنه عندما يدعو إلى تحقيق التوافق على الرئيس لا يعني الحصول على إجماع النواب ال128لكن من اين يتأمن هذا التوافق إذا كانت الدول الراعية لانتخاب الرئيس لم تكشف عن مرشحيها بعد ؟فمن ايران وحزب الله الى ثلاثية فرنسية سعودية اميركيةوتركيب مواصفات للرئيس .. يضيع مجلس النواب اللبناني ويضرب اخماسا باسداس ويبحث عن رئيس بين العرافات والمنجمين .والى ان يستقر القرار العربي الغربي على صاحب الفخامة فإن الجلسات النيابية ستبقى تدور في حلقات مفرغة.