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لبنان

بمأتم مهيب.. قوى الأمن الدّاخلي شيّعت فقيدها المقدّم ربيع فقيه

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:02
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شيّعت قوى الأمن الدّاخلي وبلدة طيرفلسيه الجنوبية، بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-10-2022، رئيس فرع الأمن العسكري في شعبة المعلومات المقدّم ربيع فقيه، الذي توفّي بتاريخ 2-10-2022، بعد صراعٍ مرير مع المرض، وذلك في مأتمٍ مهيب رسمي وشعبي، شارك فيه إلى جانب عائلة الفقيد وأهالي البلدة وفدٌ من الضبّاط ممثلاً المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي برئاسة رئيس وحدة الإدارة المركزية بالوكالة العميد حسين خشفة، وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من رفاق السلاح والأصدقاء والمحبّين.
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وبعد أن سُجّي جثمان الفقيد وتناوب على حراسته ثمانية ضبّاط، وإقامة مراسم تشريفات على وقع لحن الموت، عزفته مجموعة من عناصر موسيقى قوى الأمن، وتقدّمه حملة الأوسمة والأكاليل، كانت كلمة تأبين الفقيد لرئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود ألقاها رئيس فرع معلومات الجنوب العقيد زاهر عاصي، عدّد فيها مزايا الفقيد وإنجازاته، ولا سيّما على صعيد كشف التفجيرات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية.
وبعدها، أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد، ليُوارى بعدها في الثرى في جبّانة البلدة.

كذلك، قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتقديم التعازي لعائلة الفقيد في منزل والده في طيرفلسيه، مواسياً بمصابهم الأليم، مؤكّداً أن غياب المقدّم فقيه هي خسارة لمؤسّسة قوى الأمن الداخلي ولكل الوطن.
 
 
 
 
 
 
 
 
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