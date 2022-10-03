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لبنان

وزير الزّراعة يُعلن: مُعتدون على "الثروة الحرجية" في الجنوب قيد التوقيف

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:07
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غرد وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نتيجة التعديات المستمرة التي تطال الثروة الحرجية في منطقة الجنوب تم وضع آلية تنسيقية لمعالجة التعديات بين دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة النبطية و محمية وادي الحجير السلوقي وتم من خلالها تسيير دوريات نهارية وليلية في نطاق المحمية ووضعت عدة كمائن على الطرقات، وقد تم منذ ساعات قليلة توقيف عدد من المعتدين ويتم اخذ اجراءات مناسبة بحقهم واحالتهم الى النيابة العامة البيئية".
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