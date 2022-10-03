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لبنان
صمت مُحيّر
Lebanon 24
03-10-2022
|
17:05
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تلتزم دولة كبرى الصمت المحيِّر إزاء الترتيبات النفطية والغازية شرقي المتوسط، وسط استمرار المخاوف من موقف سلبي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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