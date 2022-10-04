Advertisement

لبنان

"ولدنة" غير بريئة وهذا ما يشكو منه "وزراء اللقلوق"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-10-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-996888-638004683035528520.jpg
Doc-P-996888-638004683035528520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يشكو عدد من الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، والذين تتمّ إستضافتهم دوريًا من قِبَل النائب جبران باسيل في مقر إقامته الصيفي في اللقلوق، من كلفة "المشوار" من بيروت إلى "جرود جبيل"، فضلًا عمّا يسمعونه من كلام يعتبرونه غير لائق ولا يتماشى مع الواقع، خصوصًا أن فيه الكثير من التجنّي على طريقة مقارباتهم للملفات التي لها علاقة مباشرة بوزاراتهم

وسمع هؤلاء الوزراء كلامًا مباشرًا، ومفاده أن كل من يحيد عن الخطّ، أي "الخطّ الباسيلي" سيتمّ الإستغناء عنه وإستبداله بآخرين "يحلبون صافي". 

وسُمع أحد الوزراء يقول إن هذا التعاطي معهم بهذا الأسلوب "الإستعلائي" و"الفوقي" لم يعد مقبولًا أو مسموحًا به. "فكرامات الناس ليست ملكًا لأحد". 

في المقابل يحلو لبعض "الباسيليين" تشبيه احد الوزراء البارزين بوزير الإعلام السابق طارق متري، الذي أتى به الرئيس ميشال سليمان على أنه من "حصّته"، ليكتشف بعد فترة بأنه أصبح من "حصّة" الرئيس سعد الحريري، حسب زعمهم.

وعلى هذا الأساس، بدأت التسريبات المشبوهة تتناول أداء هذا الوزير، لأنه، وبحسب "التعابير الباسيلية"، "خان الأمانة، ولم يحفظ ماء وجهه حيال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سمّاه كوزير محسوب على "التيار الوطني الحر". 

ويقول بعض المغالين في الولاء الأعمى للنائب جبران باسيل إن "كل من ليس معنا فهو بالتأكيد ضدنا". 

وبحسب مصدر مراقب فان تعامل البعض مع هذا الوزير، يمكن وصفه بأنه "تعامل غير أخلاقي"، ويشكل نموذجا عن طريقة التعاطي مع كل من لا "يبصم عَ العميانة".  

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2022-10-04
04:15 | 2022-10-04
05:00 | 2022-10-04
04:00 | 2022-10-04
05:10 | 2022-10-04
04:56 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website