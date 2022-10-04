بهذه الطريقة... مواطنون يُؤمّنون الكهرباء 24 على 24

في ظلّ إنقطاع الكهرباء وعدم تركيبهم ألواح الطاقة الشمسيّة، يعمد مواطنون إلى الإشتراك مع عدّة أصحاب مولّدات خاصّة لتأمين الكهرباء لمنازلهم طيلة النهار.

ففي بعص المناطق، يقوم أصحاب المولّدات بتقاسم ساعات التغذيّة والتقنين، بحيث يُؤمّن على سبيل المثال أحدهم الكهرباء في النهار، بينما يقوم الثاني بإعطاء "التيّار" في فترة الليل. وبهذا، يكون بعض المواطنين ينعمون بساعات تغذيّة كهربائيّة، ولكن عبر دفع فاتورتين.

وفي رأي بعض هؤلاء المشتركين أنّ المولّد الكهربائيّ يظلّ أفضل من الإعتماد على الطاقة الشمسيّة التي تُستهلك بسرعة، وبشكل خاصّ في ساعات الليل، أو في فصل الشتاء.