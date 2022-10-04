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لبنان

ندوة عن تعزيز العلاقات التجارية بين لبنان والهند.. وبوشكيان والقرم نوها بنموذجها الصناعي

Lebanon 24
04-10-2022 | 01:43
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نظمت سفارة الهند ندوة بعنوان "تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ولبنان"، لمناسبة زيارة الدكتور أوصاف سعيد سكرتير ونائب وزير في وزارة الخارجية الهندية والدكتور براديب راجبوروهيت سكرتير مشترك المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية في الهند، الى لبنان، وذلك في حضور وزيري الصناعة والاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وجوني القرم، وسفير الهند سهيل اجاز خان، وعدد من الفاعليات.
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بداية، تحدث سفير الهند عن العلاقات الثنائية والإمكانات التجارية بين البلدين والتي تسير على طريق التعافي السريع، مشيرا الى ان "التجارة بين الهند ولبنان حققت أعلى الأرقام في الاعوام ال5 الماضية حيث بلغت صادرات الهند العام الماضي 311 مليون دولار".
 
بدوره، تحدث سعيد عن "التعافي الاقتصادي في الهند، بعد كوفيد وقدم لمحة عامة عن رؤية الهند لتصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار أميركي،  وعن رؤية رئيس الوزراء للهند لعام 2047"، ودعا وفدًا تجاريًا لبنانيا إلى زيارة الهند، لافتا الى انه "يعتقد أن هدف التجارة الثنائية بمليار دولار أميركي ممكن في السنوات الثلاث المقبلة".
 
اما الوزير بوشكيان فنوه بالمشاركة الاقتصادية مع الهند، تلاه  الوزير القرم، مشيرا الى ان "الهند نموذج يحتذى وعلى الصناعات والشركات اللبنانية أخذه في الاعتبار من أجل نمو الاقتصاد اللبناني".
 
وفي الختام، أعرب رجال الأعمال عن تقديرهم لجهود السفارة في الترويج للهند ودعم مجتمع الأعمال اللبناني  وتوفير التوجيه اللازم في ممارسة الأعمال التجارية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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