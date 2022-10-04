"الصّحة العالميّة" في لبنان تُحذر من مرضٍ خطير.. ما الذي طلبتهُ؟

حذرت منظمة الصّحة العالمية في لبنان من التهاب الكبد الفيروسي الألفي، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": " هل كنت تعلم أنّ حالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي في لبنان يزداد عددها في بداية فصلي الصيف والشتاء؟".

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وأضافت: "يجب مراجعة الطبيب أو أقرب مركز الرعاية الصحية الأولية فوراً في حال ظهور أي أعراض".