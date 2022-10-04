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لبنان

موظفو "قاديشا" يقتحمون بنك "FNB" (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:29
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أقدم موظفو "كهرباء قاديشا" على اقتحام مصرف "فيرست ناشيونال بنك  "fnb" في طرابلس وذلك احتجاجا على قرار الأخير حسم 3 في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، بحسب روايتهم.

 

وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، بدأت عملية التفاوض بين إدارة المصرف ووفد من نقابة موظفي قاديشا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

وأعلن الموظفون أن "المصرف لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى أي ما يعادل 500 الف ليرة لبنانية".

 

وأكدوا أنهم "لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف الى أن تتراجع إدارته عن قرارها".

 
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