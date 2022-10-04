نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً

دعت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" مالكي السيارات في لبنان إلى وجوب أخذ الحيط والحذر بصورة مستمرة للحدّ من تعرض سياراتهم للسرقة.

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وأشارت المديرية إلى أنه يمكن اتخاذ بعض إجراءات الحماية أهمها:





2- تفعيل قفل المِقوَد.

1- تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد2- تفعيل قفل المِقوَد.

3- يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ. 3- يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ.

وجاء هذا النداء من "قوى الأمن" ضمن بيانٍ صادر عنها بشأن توقيف عصابة لسرقة السيارات نفذت عملياتها في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وجاء فيه: