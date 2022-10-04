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لبنان

﻿بيبلوس للطاقة الكهربائية سلمت الاجهزة الامنية اسماء سارقي التيار

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:54
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اعلنت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل، انها "سلمت رؤساء البلديات والمخاتير في البلدات التي تتغذى بالطاقة الكهربائية من شركتها، بأسماء سارقي التيار الكهربائي والذين سطرت فرق التفتيش محاضر ضبط بحقهم ، كما سلّمت الاجهزة الامنية نسخة بالاسماء".
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وطلبت في بيان من رؤساء البلديات والمخاتير "القيام بدورهم لجهة حض المواطنين التوقف عن سرقة التيار، لان محاضر الضبط ستكون باهظة الثمن، وخصوصا ان الشركة ترفض قبول مراجعة بحق اي سارق مهما علا شأنه"، مبدية استغرابها لـ"وجود بعض السارقين من الميسورين والمقتدرين".

 وختمت متمنية "عدم اجبارها على نشر اسماء السارقين على صفحة الشركة وفي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى ان "فرق التفتيش لديها سطرت في اليومين الماضيين عشرات المحاضر في عمشيت وجبيل وبلاط" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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