Advertisement

لبنان

حمية من كندا: المغتربون ركن أساسي من أركان نهضة لبنان

Lebanon 24
04-10-2022 | 03:17
A-
A+
Doc-P-996921-638004760051542969.jpg
Doc-P-996921-638004760051542969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لبى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية والوفد المرافق، دعوة تكريمية له من الجالية اللبنانية في اوتاوا - كندا وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية، وذلك على إثر مشاركته في أعمال الدورة الـ41 لمنظمة الطيران الدولي ICAO، في حضور سفير لبنان في كندا فادي زيادة، طاقم السفارة وفاعليات.
Advertisement


وشكر حمية أبناء الجالية والسفارة على هذه اللفتة الكريمة، واكد أن "ذلك يعبر عن الثقافة المتأصلة في نفوس اللبنانيين أينما حلّوا ، فهذا الأمر ليس مستغرباً عليهم، إنما يدلل عن مدى ارتباطهم ببلدهم، وتوقهم إلى تلقف كل ما هو إيجابي يأتي من وطنهم الأم لبنان" .
وتحدث عن "رؤيته التي آمن بها، من اليوم الأول لتسلم مهامه الوزارية، والتي رفع من خلالها شعاره بأن نهضة لبنان لن تكون إلا من خلال نهضة مرافقة، وعن المرافئ والمطار والنقل العام والأملاك البحرية وغيرها"، مؤكداً أن "تفعيل العمل فيها، والاستثمار الأمثل لها ، سينعكس إيجاباً على لبنان ويسهم حتماً في نهوضه من كبوته".
 
ودعا أبناء الجالية الذين وصفهم بأنهم "ركن أساسي من أركان الوطن، إلى ألا يساورهم شك ، بأن وطنهم لبنان قادر على النهوض مجدداً" ، مشدداً على أن "لهم دورا فعّالا في المساهمة في ذلك".
 
 
وقال حمية: "بقدر ما نساهم جميعاً في بث الروح في مرافق بلدنا ، بقدر ما نساهم في زيادة إيرادات الخزينة العامة ، الأمر الذي نحصن  من خلاله قرار الدولة السيادي".
 
ولفت الى ان "إعادة الثقة بلبنان، وخصوصا من قبل أبنائه في الاغتراب، تكون من خلال مد جسور الثقة معهم مجدداً، والعمل كتفاً بكتف معهم لإعادة الأمل لديهم وتعزيز ثقتهم بوطنهم ، عبر الفسح في المجال لهم بالمشاركة في كل ما يعيد دورة الحياة لمرافق الوطن، وكذلك من خلال اعتبار أموال المودعين من المغتربين والمقيمين حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها مطلقا".
 
 
واكد أن "العمل الدؤوب لا بد أن يستمر وينصب على كيفية إعادتها إلى أصحابها، وهذا ما أكدنا عليه أثناء النقاش في الموازنة على طاولة مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "وزارة الاشغال ومن خلال الأرقام التي أظهرناها تباعاً ، تُعد من أهم الوزارات الأكثر رفداً لخزينة الدولة من خلال المرافق العامة التابعة لها".
 
وفي الختام، شكر حمية سفارة لبنان في كندا بشخص سفيرها فادي زيادة وطاقم السفارة والجالية اللبنانية على رعايتهم لهذا اللقاء وحسن الإستقبال وكرم الضيافة.
 
 
من جهته، رحب زيادة بالوزير حمية مجدداً، واعتبر ان "مجرد وجوده اليوم في كندا، هي خطوة مهمة للتوجه إلى العالم، وإلى كل منظماته التي يكون لبنان عضواً فيها، بأن بلدنا مهما اشتدت به الصعاب، فهو كان وسيبقى مصراً على حضوره  بين الدول و إثبات فعاليته أيضاً، هذا فضلاً عن أن الرؤية التي استعرضها الوزير حمية ، حملت   جرعة امل للجالية اللبنانية بإعادة الثقة بوطنهم لبنان".
 
بدورها، عبرت الجالية اللبنانية عن "ارتياحها لما سمعته من الوزير حمية، وخصوصا في ما يتعلق بان لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً"، مثنية على "الحس الوطني والسياسي الذي لمسته منه".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2022-10-04
04:15 | 2022-10-04
05:00 | 2022-10-04
04:00 | 2022-10-04
05:15 | 2022-10-04
05:10 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website