"من أجل مصداقيتكم".. تغريدة لوهاب عن ملف الترسيم

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "التخبط الإسرائيلي واضح بين الحكومة والمعارضة حول الترسيم واعتراف إسرائيلي واضح بما حققه موقف الحزب. هل يخبرنا بعض الخائبين في لبنان عن موقفهم؟ أنا إذا أقدمت أميركا مثلاً على حل أزمة الكهرباء أشكرها بصوت عال. هل يتجرأون ؟ من أجل مصداقيتكم".

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