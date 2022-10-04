"من أجل مصداقيتكم".. تغريدة لوهاب عن ملف الترسيم

التخبط الإسرائيلي واضح بين الحكومة والمعارضة حول الترسيم وإعتراف إسرائيلي واضح بما حققه موقف الحزب . هل يخبرنا بعض الخائبين في لبنان عن موقفهم؟. أنا إذا أقدمت أميركا مثلاً على حل أزمة الكهرباء أشكرها بصوت عالٍ . هل يتجرأون ؟. من أجل مصداقيتكم .
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 4, 2022
التخبط الإسرائيلي واضح بين الحكومة والمعارضة حول الترسيم وإعتراف إسرائيلي واضح بما حققه موقف الحزب . هل يخبرنا بعض الخائبين في لبنان عن موقفهم؟. أنا إذا أقدمت أميركا مثلاً على حل أزمة الكهرباء أشكرها بصوت عالٍ . هل يتجرأون ؟. من أجل مصداقيتكم .