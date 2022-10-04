عبدالله والمصري عرضا مع سلام الدولار الجمركي واحتكار الطحين

زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) كاسترو عبد الله، يرافقه عضو المكتب التنفيذي ورئيس نقابة عمال الافران والمخابز في لبنان شحادة المصري، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه، في حضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر.

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وعقد اجتماع مطول تطرق خلاله عبد الله الى القضايا الاقتصادية والمعيشية، وانعكاس رفع سعر الدولار الرسمي والجمركي على الأسواق وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وعلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقطع غيار السيارات والملابس والجلود والأحذية والطحين وسواهم، والتخوف من ازدياد الاحتكار واستغلال التجار لموضوع رفع الدولار الجمركي، والقيام بتخزين البضائع المستوردة التي دخلت الى لبنان قبل رفع سعر الدولار الجمركي.

وطالب وزارة الاقتصاد بـ"التحرك سريعا والقيام بإحصاء دقيق لكافة البضائع على انواعها التي دخلت الى لبنان على سعر الدولار 1500 ليرة من قبل أصحاب الشركات الكبرى والكارتيلات ويقومون بتخزينها تمهيدا لبيعها على سعر الدولار الجمركي الجديد كما أنه سيؤدي في حال عدم القيام بإحصاء دقيق الى تفلت الاسعار والى المزيد من التهرب والتهريب الجمركي".

من جهته، تحدث المصري عن "احتكار وتخزين الطحين المدعوم وبيعه فى السوق السوداء من قبل اصحاب الافران وكارتيل رغيف خبز الفقراء".

وطالب وزير الاقتصاد بـ"مداهمة مستودعات التخزين ووقف التلاعب بوزن وبسعر ربطة الخبز كما شركات المطاحن وبيعها للطحين المدعوم في السوق السوداء اسوة باصحاب الافران والذين يملكون رخص لأفران بينما هم لا يمارسون المهنة و يحصلون على حصتهم من الطحين لبيعه للمخابز الصغيرة وفي السوق السوداء".