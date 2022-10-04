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لبنان

بالصورة.. لحظة توقيف المودع الذي اقتحَم بنك "BLC" في شتورة

Lebanon 24
04-10-2022 | 04:00
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أوقفت القوى الأمنية المُودع علي السّاحلي الذي اقتحم، صباح اليوم الثلاثاء، فرع مصرف "BLC" في منطقة شتورة - البقاع، من أجل المطالبة بوديعته المالية. 
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تُظهر لحظة توقيف السّاحلي من قبل عناصر من "قوى الأمن الداخلي". 
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وفي وقتٍ سابق، أفادت "جمعية صرخة المُودعين" أنّ الساحلي لديه وديعة تفوق الـ24 ألف دولار أميركي، موضحة أن "الأخير من متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وكان طلب من المصرف مرّات عديدة تحويل مبلغ 4300 دولار لنجله الموجود في أوكرانيا، والذي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالإضافة إلى طرده من مسكنه". 
 
يذكر أن السّاحلي كان أجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقتٍ سابق.
 
 
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