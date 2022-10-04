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لبنان

في مدينة صور... مواطن يقتحم "بنك بيبلوس" (صور)

Lebanon 24
04-10-2022 | 04:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المواطن علي حسن حدرج باقتحام بنك "بيبلوس" في صور مطالبا الحصول على وديعته.
 
وبعد اقتحامه المصرف، طالب حدرج بالحصول على وديعته الت قيمتها 44 الف دولار اميركي.
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