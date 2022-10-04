في مدينة صور... مواطن يقتحم "بنك بيبلوس" (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المواطن علي حسن حدرج باقتحام بنك "بيبلوس" في صور مطالبا الحصول على وديعته.

وبعد اقتحامه المصرف، طالب حدرج بالحصول على وديعته الت قيمتها 44 الف دولار اميركي.