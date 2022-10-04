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لبنان

القرم جال في بيروت متفقداً نوعية وجودة الارسال عبر تقنية الـDRIVE TEST

Lebanon 24
04-10-2022 | 03:54
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واكب وزير الاتصالات  في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، العمل التقني والميداني التي تقوم به الفرق الفنية في شركتي الخليوي لتحسين أداء الشبكة، وقام بجولة ميدانية في ضواحي بيروت مع فريق "ألفا" التقني، تفقد خلالها نوعية وجودة الارسال عبر تقنية الـdrive test. 
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وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، "قام القرم خلال الجولة، بقياس نوعين من الخدمة على شبكتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" (benchmark): الاتصال الصوتي وسرعة الانترنت. وقد تبيّن ان خدمة وجودة الشبكتين جيّدة جدا بشكل عام باستثناء نقاط صغيرة حيث تمّ تسجيل بعض المحطات الخارجة عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي". 
 
وسيتم الاعلان عن النتائج في الاجتماع الدوري الذي يقوم به الوزير القرم مع المسؤولين في شركتي الخليوي غدا الاربعاء. 
 
 
يذكر ان مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال يسلك مسارا تصاعدا واضحا منذ تموز ٢٠٢٢ حيث سجّل توافر الشبكة نسبة ٩٠ بالمئة لدى "ألفا" و٨٨ بالمئة لدى "تاتش" بعد ان كانت هذه النسبة تسجّل أقل من ٨٥ بالمئة.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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