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لبنان

كرم عرض مع هيرمانو المبادرة اللبنانية البرازيلية لدعم الشعب اللبناني

Lebanon 24
04-10-2022 | 04:08
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إستقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في مكتبه بمقر الرابطة، سفير البرازيل في لبنان هيرمانو ريبيرو، في حضور عدد من أعضاء المجلس والرئيس السابق للرابطة الامير حارس شهاب.

 
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وخلال اللقاء، نوه كرم بـ "تاريخ العلاقات اللبنانية البرازيلية التي ترقى الى القرن التاسع عشر وتحديداً عندما زار امبراطور البرازيل بيدرو الثاني لبنان في إطار جولة له في المشرق وتشجيعه اللبنانيين على الهجرة المنظمة الى بلاده وها هم اللبنانيون اليوم الذين يتحدرون من المهاجرين الأوائل يحتلون أرفع المناصب في الدولة البرازيلية كما في كل المجالات الانتاجية فيها من صناعية وتجارية عدا المكانة الثقافية".

 

من جهته، أعرب السفير ريبيرو عن سروره بزيارة الرابطة، مشيداً "بدور البرازيليين  المتحدرين من أصول لبنانية في نهضة البرازيل وولائهم لها ووفائهم لوطنهم الأم لبنان، وطن الجذور".

 

وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها السفارة اللبنانية في البرازيل في الثالث من آب 2022 لمناسبة الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت بمؤازرة وزارة الخارجية البرازيلية وتحت إشراف الرئيس السابق للجمهورية البرازيلية اللبناني الأصل  ميشال تامر.

 

وقال: "إن هذه المبادرة المشتركة مع الوكالة البرازيلية للتنمية هي عبارة عن صندوق لدعم الشعب اللبناني. وقد صدّق مجلسا النواب والشيوخ في البرازيل على قانون يسهّل تحويل المساعدات المالية والانسانية من البرازيل الى لبنان".

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على "التواصل الدائم بين السفارة البرازيلية في بيروت والرابطة المارونية لما يخدم تعزيز العلاقات بين البلدين وإطلاق المبادرات التي تساعد لبنان على النهوض من محنته كما تجعل المهاجرين اللبنانيين في البرازيل أكثر متابعةً وأشد اهتماماً بأوضاع الوطن الأم".

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