الأزمة تشتد... عمليات اقتحام متفرقة لبعض المصارف (فيديو وصور)

تشتد الازمة الاقتصادية في لبنان وتشتد معها وتيرة الضغوطات المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني، وفي هذا الاطار وبعد عودة المصارف الى العمل بعد توقف دام لأسبوع، وعلى الرغم من كل الاجراءات التي تم اتخاذها، لا يجد بعض المواطنين حلا لمشاكلهم المادية سوى الحصول على ودائعهم بالقوة.

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وفي هذا السياق، شهدت 3 مصارف لبنانية منذ ساعات الصباح عمليات اقتحام من قبل بعض المودعين:

بنك "FNB" في طرابلس

ففي طرابلس، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من موظفي شركة كهرباء "قاديشا" باقتحام بنك "FNB" للمطالبة بحقوقهم.

BLC فرع شتورة

بدورها أفادت "جمعية صرخة المودعين" ان المودع علي ديب الساحلي ، اقتحم مصرف BLC فرع شتورة مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار .



ووفقا للجمعية فان المودع علي الساحلي هو من متقاعدي قوى الامن الداخلي ، وكان قد طالب المصرف عدة مرات بتحويل مبلغ ٤٣٠٠ دولار لابنه في اوكرانيا الذي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالاضافة الى طرده من مسكنه .





ويذكر ان الساحلي كان قد اجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق. ويذكر ان الساحلي كان قد اجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق.

وفي وقت لاحق، تم توقيف الساحلي من قبل الأجهزة الامنية المختصة.

بنك "بيبلوس" في صور

ووفقا لمندوبة "لبنان 24" في صور، تعرض بنك "بيبلوس" في المدينة لعملية اقتحام من قبل المواطن علي حسن حدرج.

وبعد اقتحامه المصرف، طالب حدرج بالحصول على وديعته الت قيمتها 44 الف دولار اميركي.