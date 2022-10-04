ميقاتي يفتتح "منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة" في فندق فينيسيا

افتتح رئيس الحُكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء في فندق فينيسيا، "منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، تحت شعار "التعليم أولا ...لبنان وطن للمعرفة".

وستكون للرئيس ميقاتي كلمة في ختام المنتدى.

Advertisement