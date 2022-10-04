إنخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.. اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات صباحية باردة نسبيًا. يتشكّل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانًا شمال البلاد. (ملاحظة: الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية).

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلّب.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، يتشكّل الضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر فتسوء معه الرؤية وتنشط الرياح شمال البلاد وجنوبه فتقارب ال50 كم/س.



الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل مع درجات صباحية باردة نسبيًا. يتشكّل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانًا شمال البلاد. (ملاحظة: الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية). الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل مع درجات صباحية باردة نسبيًا. يتشكّل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانًا شمال البلاد. (ملاحظة: الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية).

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، يتشكّل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية فوق الجبال، وتنشط الرياح خلال الليل مع اقتراب المنخفض الجوّي واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.

الجمعة: غائم جزئيًاً وانخفاض اضافي في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق شمال البلاد.