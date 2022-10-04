في الكورة... اشكال بين عدد من الشبان

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة ضهر العين في الكورة، بالقرب من مبنى جامعة "LIU"، تم خلاله استعمال آلات حادة ومسدس حربي، ما ادى الى اصابة شخصين.وعلى الفور فرضت قوة من الجيش طوقاً امنياً في المكان والعمل جار على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفم.