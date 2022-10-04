رئيس المجلس الاقتصادي الفرنسي في بيروت غداً في زيارة عمل وصداقة

يزور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بودي لبنان يوم غد الاربعاء في زيارة عمل وصداقة، بدعوة من نظيره اللبناني شارل عربيد حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلسين اللبناني و الفرنسي، وذلك "في اطار تفعيل التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين".

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وسيلتقي بودي الرؤساء الثلاثة، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كما سيزور مرفأ بيروت في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ومحافظ بيروت مروان عبود.

وسيلقي كلمة في المجلس الاقتصادي ويوقع مع نظيره اللبناني اتفاقية تعاون ويعقد لقاء مع الاعلام. كما سيزور الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.