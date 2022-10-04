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لبنان

زيادة في حركة المسافرين عبر المطار... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:15
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حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 40%، رافعة بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الفصل الثالث من العام 2022 الى مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً بزيادة نسبتها 36,43% عن الفصل الثالث من العام 2021 ، وبالتالي ارتفع المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر التاسع منه بنسبة 55,67% وبلغ اربعة ملايين و 838 ألفاً و 182 راكباً ( مقابل ثلاثة ملايين و 107 آلاف و 796 راكباً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ). 
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كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة قاربت 38% وسجلت 39539 رحلة من لبنان واليه خلال الأشهر التسعة الماضية .

فمع انتهاء شهر ايلول بلغ عدد المسافرين عبر المطار ما بين الأول من تموز ونهاية شهر ايلول الفائت مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً بزيادة نسبتها 36,43% عن الفصل الثالث من العام الفائت 2021 الذي كان قد سجل مليون 663 ألفاً و 294 راكباً .

وقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الثالث من العام الجاري اي في أشهر تموز، آب وأيلول على الشكل التالي :

المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 41,98% وسجل مليون و 62 ألفاً و 711 راكباً ( مقابل 748 ألفاً و 483 راكباً في نفس الفترة من العام 2021 )، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 32,13% وسجل مليون و 203 آلاف و 859 راكباً ( مقابل911 ألفاً و 53 راكباً ), في حين تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 25% وسجل 2815 راكباً . ليصبح مجموع المسافرين عبر المطار خلال الفصل الثالث من 2022 مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً .

حركة الطائرات:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أشهر تموز ، آب وأيلول من العام الجاري 17038 رحلة ( بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام 2021 )، اذ بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 8518 رحلة ( بزيادة 24,97%) ، وبلغ عدد الرحلات التي غادرت لبنان 8520 رحلة .

تجدر الإشارة الى ان مجموع الركاب عبر المطار في ايلول الفائت بلغ 648 ألفاً و935 راكباً بزيادة 40,51% عن الشهر ذاته من العام 2021 ، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 52,13% وسجل 278 ألفاً و 926 راكباً ، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 33,13% وسجل 369 ألفاً و 196 راكباً .

كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية من والى لبنان في ايلول 2022 بنسبة 27,75% وسجل 5077 رحلة منها 2537 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 27,42%) و 2540 رحلة مغادرة من لبنان ( بزيادة 28%).
المصدر: الوكالة الوطنية
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