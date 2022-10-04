Advertisement

لبنان

طائرة أسطوريّة حلّقت في سماء بيروت عام 1973... شاهدوا هذا الفيديو التاريخيّ

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-996972-638004828577453697.jpg
Doc-P-996972-638004828577453697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعود للعام 1973، حيث قامت طائرة "كونكورد" الأسطوريّة بالتحليق في سماء لبنان، وهبطت في مطار بيروت، آتية من باريس، حيث استغرقت الرحلة حوالي ساعتين.
 
Advertisement
 

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2022-10-04
14:00 | 2022-10-04
13:44 | 2022-10-04
13:26 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:13 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website