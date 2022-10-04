طائرة أسطوريّة حلّقت في سماء بيروت عام 1973... شاهدوا هذا الفيديو التاريخيّ

طائرة كونكورد الأسطورية في سماء بیروت
لبنان 2 تموز ۱۹۷۳
۱۷ هبطت طائرة كونكورد في مطار بيروت الدولي في تموز عام 1973 آتية من باريس في رحلة تجريبية استغرقت حوالي الساعتين فقط. وكان مطار بيروت الدولي واحداً من أهم مطارات العالم ومحطة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. pic.twitter.com/JVAhfsE13x
— Mohamad Nafeh (@MohamadNaf3) October 3, 2022
طائرة كونكورد الأسطورية في سماء بیروت
لبنان 2 تموز ۱۹۷۳
۱۷ هبطت طائرة كونكورد في مطار بيروت الدولي في تموز عام 1973 آتية من باريس في رحلة تجريبية استغرقت حوالي الساعتين فقط. وكان مطار بيروت الدولي واحداً من أهم مطارات العالم ومحطة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. pic.twitter.com/JVAhfsE13x