طائرة أسطوريّة حلّقت في سماء بيروت عام 1973... شاهدوا هذا الفيديو التاريخيّ

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعود للعام 1973، حيث قامت طائرة "كونكورد" الأسطوريّة بالتحليق في سماء لبنان، وهبطت في مطار بيروت، آتية من باريس، حيث استغرقت الرحلة حوالي ساعتين.

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