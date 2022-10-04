زحمة عند أوتوستراد جونية... ماذا يحصل؟

يشهد في هذه الأثناء المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية وصولا حتى كازينو لبنان زحمة سير خانقة بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر قبالة كازينو لبنان.



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وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور.