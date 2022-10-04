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لبنان
زحمة عند أوتوستراد جونية... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
04-10-2022
|
05:30
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يشهد في هذه الأثناء المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية وصولا حتى كازينو لبنان زحمة سير خانقة بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر قبالة كازينو لبنان.
وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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Lebanon 24
اوتوستراد
جونية
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