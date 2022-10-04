مودع يقتحم مصرفاً في الحازميّة... ماذا في التفاصيل؟

أفادت "الجديد"، أنّ المودع جورج شيام، اقتحم بنك "IBL" في الحازمية، وهو يُنفّذ إعتصاماً داخل المصرف، ويُطالب بوديعته.

كذلك، أشارت "العربية" إلى أنّ المودع غير مسلّح.