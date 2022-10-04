Advertisement

لبنان

مودع يقتحم مصرفاً في الحازميّة... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:27
A-
A+
Doc-P-996977-638004836551819078.jpg
Doc-P-996977-638004836551819078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الجديد"، أنّ المودع جورج شيام، اقتحم بنك "IBL" في الحازمية، وهو يُنفّذ إعتصاماً داخل المصرف، ويُطالب بوديعته.
 
كذلك، أشارت "العربية" إلى أنّ المودع غير مسلّح.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد اعتصام لساعات.. القنصل الذي اقتحمَ مصرفاً في الحازميّة يخرج بـ"تسوية"
lebanon 24
04/10/2022 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضيّة المُودع علي السّاحلي الذي اقتحم مصرفاً في شتورة؟
lebanon 24
04/10/2022 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو المودع الذي يعتصم مطالباً بالحصول على وديعته في مصرف "انتركونتيننتال"؟ (صورة)
lebanon 24
04/10/2022 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عدم تمكنه من بيع كليته... مواطن يقتحم مصرف "BLC" مطالبا بوديعته (فيديو)
lebanon 24
04/10/2022 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مصرف

الحازمية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2022-10-04
14:00 | 2022-10-04
13:44 | 2022-10-04
13:26 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:13 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website