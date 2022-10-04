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لبنان

برّي وقّع قانون موازنة العام 2022

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:00
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وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون موازنة عام 2022، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.
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