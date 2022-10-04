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لبنان

مستجدات في الإضراب... هل يعود تشغيل معمل الزوق؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:34
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صدر عن لجنة اليد العاملة الفنية في معمل الزوق بياناً أشار الى انه "بعد تدخل إدارة معمل الزوق وإجرائها الاتصالات اللازمة مع سعادة المدير العام الذي أبلغها بحل مشكلة الرواتب ابتداء من الشهر المقبل حيث سيتم الدفع نقدا للفنيين، وبعد التشاور مع الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، تعلن لجنة اليد العاملة الفنية تعليق الاضراب موقتا وتشكر كل من تدخل لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد كرامة عيش 200 عائلة".
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وأضاف البيان: "ستقوم الفرق الفنية بإعادة تشغيل المعمل وربطه على الشبكة، كما ونذكر أننا ما زلنا ننتظر زيادة غلاء المعيشة الصادرة عن مجلس الوزراء ولن نسمح لأحد بالسطو على حقوقنا وسنلجأ مجددا لتوقيف المجموعات في حال شعرنا أن هناك نية لعدم تسديد المستحقات مع زيادة غلاء المعيشة وستبقى اجتماعاتنا مفتوحة حتى تحقيق  المطالب كافة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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