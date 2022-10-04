Advertisement

لبنان

بوحبيب استقبل شيا وفرونتسكا... هذا ما دار عنه الحديث

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:41
A-
A+
Doc-P-997008-638004877868215062.jpg
Doc-P-997008-638004877868215062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا ، وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها بوحبيب في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث في الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisement

وبحث الوزير  بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفي عمل المنظمات التابعة لها في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:44 | 2022-10-04
13:26 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:13 | 2022-10-04
13:04 | 2022-10-04
12:46 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website