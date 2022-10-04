Advertisement

لبنان

مسؤول أميركي سابق يتحدّث عن فرص نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله... إليكم ما قاله

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-997009-638004878658089139.jpg
Doc-P-997009-638004878658089139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إنّ "فرص نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".
Advertisement

وفي تصريح لقناة i24news الإسرائيلية، أشار شينكر إلى أنّ "الاقتراح الذي قدمه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين، لا يفعل شيئا لخفض أو تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق"، معتبرا أن "الصفقة قد تؤدي إلى تأجيل الصراع، لكنها لا تضمن أمن إسرائيل".


وقال شينكر إنه "يبدو أن إسرائيل وافقت على منح اللبنانيين 100 في المئة مما يريدون"، مضيفا أنّ "حقل قانا الذي سيخضع لسيطرة لبنان يحتوي على احتياطيات قليلة جدا".

ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يمكن أن تدعي فوزها في السياسة الخارجية بالصفقة والنجاح في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مضيفا: "أعتقد أن الولايات المتحدة، حتى إدارة بايدن، تقوم بذلك بدافع الرغبة في المساعدة على استقرار المنطقة، على الرغم من أن النتيجة غير واضحة".
 
 
(روسيا اليوم)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:44 | 2022-10-04
13:26 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:13 | 2022-10-04
13:04 | 2022-10-04
12:46 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website