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لبنان
مسؤول أميركي سابق يتحدّث عن فرص نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله... إليكم ما قاله
Lebanon 24
04-10-2022
|
06:40
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قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إنّ "فرص نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".
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وفي تصريح لقناة i24news الإسرائيلية، أشار شينكر إلى أنّ "الاقتراح الذي قدمه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين، لا يفعل شيئا لخفض أو تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق"، معتبرا أن "الصفقة قد تؤدي إلى تأجيل الصراع، لكنها لا تضمن أمن إسرائيل".
وقال شينكر إنه "يبدو أن إسرائيل وافقت على منح اللبنانيين 100 في المئة مما يريدون"، مضيفا أنّ "حقل قانا الذي سيخضع لسيطرة لبنان يحتوي على احتياطيات قليلة جدا".
ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يمكن أن تدعي فوزها في السياسة الخارجية بالصفقة والنجاح في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مضيفا: "أعتقد أن الولايات المتحدة، حتى إدارة بايدن، تقوم بذلك بدافع الرغبة في المساعدة على استقرار المنطقة، على الرغم من أن النتيجة غير واضحة".
(روسيا اليوم)
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