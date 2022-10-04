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لبنان

الادعاء على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:01
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إثر الكشف الحسي على جبل النفايات في طرابلس، قررت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الادعاء على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه نبيل الجسر سنداً للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

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وكان محامو تحالف متحدون قد ادعوا عليهما في شكواهم المباشرة لكن لم يشملهما ادعاء النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل.
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