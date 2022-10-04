27
o
بيروت
28
o
طرابلس
11
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية... عون تابع التطورات المتعلقة بملاحظات لبنان
Lebanon 24
04-10-2022
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس في قصر بعبدا.
Advertisement
الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء قال حب الله:"سررت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده امس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق لبنان في ارضه ونفطه وسمائه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني".
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الدكتور نقولا حجار والرئيس السابق للرهبنة اللعازارية في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد اللعازاري، حيث تم عرض الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد، وعمل رابطة "كاريتاس" في سائر المناطق اللبنانية، ودور الرهبنة اللعازارية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
15:23 | 2022-10-03
03/10/2022 03:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
17:13 | 2022-10-03
03/10/2022 05:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
16:45 | 2022-10-03
03/10/2022 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
16:00 | 2022-10-03
03/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:44 | 2022-10-04
المأساة مستمرّة.. الصليب الأحمر يتسلّم جثة طفلٍ من ضحايا "زورق طرطوس"
13:26 | 2022-10-04
صورٌ مروّعة من سجن روميه.. هكذا أصبح وجهُ أحد السجناء!
13:20 | 2022-10-04
بشأن مشروع "نبع الطاسة".. ماذا قالت "اليونيسيف" في لبنان؟
13:13 | 2022-10-04
جمعية أهالي ضحايا المرفأ: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك
13:04 | 2022-10-04
ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان.. متى سيكون ذلك؟
12:46 | 2022-10-04
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
04/10/2022 21:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 21:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 21:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact