Advertisement

لبنان

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية... عون تابع التطورات المتعلقة بملاحظات لبنان

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:18
A-
A+
Doc-P-997024-638004902110289042.jpg
Doc-P-997024-638004902110289042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس في قصر بعبدا.
Advertisement

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية  الراهنة ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبعد اللقاء قال حب الله:"سررت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده امس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة  ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق لبنان في ارضه ونفطه وسمائه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني".

واستقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الدكتور نقولا حجار والرئيس السابق للرهبنة اللعازارية في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد اللعازاري، حيث تم عرض الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد، وعمل رابطة "كاريتاس" في سائر المناطق اللبنانية، ودور الرهبنة اللعازارية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:44 | 2022-10-04
13:26 | 2022-10-04
13:20 | 2022-10-04
13:13 | 2022-10-04
13:04 | 2022-10-04
12:46 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website