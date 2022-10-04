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لبنان
ما مصير مقتحم "بنك لبنان والمهجر" في الضاحية يوم أمس؟
Lebanon 24
04-10-2022
|
07:27
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صدر عن جمعية صرخة المودعين البيان التالي:
بعد أن قام المودع زاهر الخواجة باقتحام بنك "لبنان والمهجر" في الضاحية الجنوبية أمس، حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في الملف، وقد تم ظهر اليوم 4 تشرين الاول وبالتنسيق مع ذوي المودع التوصل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
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