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لبنان

إجتماع للقطاعات المتعاملة مع الجمارك.. هل من حلول؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:44
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عقد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للقطاعات المتعاملة مع الجمارك.

وجرى خلال الإجتماع، الذي جاء إستكمالاً للإجتماع الذي عقد في المجلس الأعلى للجمارك يوم الجمعة الماضي، التداول في بعض الإقتراحات والحلول لمعالجة تردي أوضاع المركز الآلي الجمركي، الذي يهدد بتوقف البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية كافة.
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وتم الإتفاق  وفق بيان، على" الاستئناس برأي المجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك حول الأفكار والإقتراحات التي تم التوصل اليها في الإجتماع، قبل عرضها على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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