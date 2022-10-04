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لبنان

بخصوص الترسيم.. هذا ما أبلغته السفيرة الاميركية لبو صعب

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:06
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا التي إطلعت منه على نتائج المحادثات التي جرت في القصر الرئاسي الاثنين حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.
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وأكدت السفيرة شيا "ضرورة الاسراع في انجاز الرد اللبناني"، مبدية "اهتمام بلادها بانجاز هذا الملف في اقرب وقت".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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