تغطية مرضى غسيل الكلى... ما آخر المستجدات؟

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تواصل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله مع كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، وجرى البحث في موضوع مرضى غسيل الكلى وتغطية هذه الحالات، في ظل الأزمة المتفاقمة للنظام الصحي برمته.وتم الإتفاق على تعجيل طريقة الدفع للمستشفيات، وفي آخر كل شهر، على أن تكون الجداول المطلوبة جاهزة ومرسلة.