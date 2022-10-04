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لبنان
نائب يحذّر من تكرار "خطأ عام 1969"
Lebanon 24
04-10-2022
|
08:30
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أكد النائب نديم الجميل بعد جلسة لجنة الادارة والعدل التي ناقشت موضوع ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل بطريقة غير مباشرة، اؤكد اهمية دور مجلس النواب في هذا الملف.
وقال: "في العام 1969 لبنان ومجلس النواب صوتا على اتفاق القاهرة من دون ان يطلعا على مضمونه، وهذا ادى الى دمار لبنان والدولة ككل وخرابهما ووصلنا الى الحروب المعروفة عام 1975. مطلبي ان يطلع مجلس النواب على هذا الاتفاق وهذا التوجه الذي يتخذه لبنان الرسمي، وهو من باب الا نعود ونكرر هذه الاخطاء، والاهم من ذلك ان المجلس عليه ان يتحمل مسؤولية في هذا الاتفاق".
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واضاف: "نسمع كلاما وخصوصا لرئيس حكومة العدو الاسرائيلي عن انجاز اتفاق على امن اسرائيل: الامن الحدودي والامن البحري، الامن الاقتصادي والمالي والحدودي، وهذا الامر يشير ويؤكد ان هناك اثرا اقتصاديا وماليا على هذا الاتفاق الذي تبحث فيه الحكومة مع الوفد الاميركي. هذا الامر يرتب واجبات وحقوقا على الدولة. واتفاق كهذا لا يمكن ان يمر الا عبر مجلس النواب".
وختم: "اؤكد اننا مع هذا الاتفاق ومع ضمان الاستقرار والامن مع بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز، لكن هذا يجب ان يكون ضمن اطار الاصول والدستور، وخصوصا موافقة مجلس النواب ومعرفته بما يحصل وكيف يحصل. ويجب ان يكون له كلمة ودور في ابرام هذا الاتفاق، واذا لا، فهذا الاتفاق يكون غير دستوري غير قانوني، ولن اعترف به".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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