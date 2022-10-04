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لبنان

وفاة شابة عمرها 21 عاماً... سقطت من شرفة المنزل في بشامون

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:43
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توفيت مساء أمس الشابة رزان الخطيب البالغة من العمر 21 عاماً، إثر سقوطها من على شرفة منزل عائلتها من الطابق الخامس، في حي الزهور في بلدة بشامون.
 
 
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