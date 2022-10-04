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لبنان

إصابة عاملين في ورشة في بلدة السفيرة... ماذا حصل معهما؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:48
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أثناء عملهما داخل احدى الورش في بلدة السفيرة في قضاء الضنية، سقطت قساطل حديدية على عاملين، وأُصيبا بكسور متفرقة.

وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على إسعافهما ونقلهما الى المستشفى.
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