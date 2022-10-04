قائد الجيش عرض الاوضاع مع جبور وخضر

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب جيمي جبور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كذلك استقبل محافظ بعلبك ـ الهرمل القاضي بشير خضر وجرى البحث في شؤون مختلفة.

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