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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع جبور وخضر

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:54
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب جيمي جبور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك استقبل محافظ بعلبك ـ الهرمل القاضي بشير خضر وجرى البحث في شؤون مختلفة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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