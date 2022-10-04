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لبنان

تعديل تعرفة الإتّصالات الدوليّة... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 09:05
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" عن تعديل تعرفة الاتّصالات الدوليّة.
 
وأشارت عبر موقعها الرسميّ إلى أنّ الأسعار هي بالليرة  اللبنانيّة، وفق سعر صيرفة. 
 
للاطلاع على الأسعار الجديدة، الرجاء الضغط هنا
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