تعديل تعرفة الإتّصالات الدوليّة... كيف أصبحت؟

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" عن تعديل تعرفة الاتّصالات الدوليّة.

وأشارت عبر موقعها الرسميّ إلى أنّ الأسعار هي بالليرة اللبنانيّة، وفق سعر صيرفة.

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