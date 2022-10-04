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لبنان

التعرّف على جثة طفل قضى قبالة ساحل طرطوس

Lebanon 24
04-10-2022 | 09:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ التعرف على جثة الطفل حسان أسامة نافذ حسن، وهو أحد ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل طرطوس.
 
وسيتوجّه وفد من لجنة المتطوعين الى الأراضي السورية لإنهاء إجراءات تسليم الجثة.
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