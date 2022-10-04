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لبنان

مياه لبنان الجنوبي: حفلة أكاذيب على ضفاف "نبع الطاسة"

Lebanon 24
04-10-2022 | 10:22
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لفتت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، "عناية الرأي العام ووسائل الاعلام إلى أن حفلة الأكاذيب الحاصلة منذ فترة على ضفاف مشروع تطوير منشآت نبع الطاسة وصيانتها وتأهيلها لا تزال مستمرة بوقاحة واستخفاف بعقول الناس، وضرب بعرض الحائط منطق الأدلة والبراهين والمستندات التي عرضت وقدمت".
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وقالت: "بالرغم من تصدي بلدية مغدوشة لكذبة مخيم النازحين الذي روج أنه سيقام على أراض في نطاقها العقاري، وبالرغم من نفي المؤسسة أي علاقة بين مشروع "نبع الطاسة" وأي مشروع مخيم للنازحين، أولاً، لأن القانون يمنع على المؤسسات العامة إنشاء أي بنية تحتية أو تمديدات الى هذا النوع من المخيمات، وثانياً لأنه لا وجود حالياً ولا في المستقبل لهذا النوع من المخيمات في محيط القرى والبلدات المستفيدة من المشروع".
   
وتابعت: "إن المؤسسة وبعد طلبها المتكرر من "مروجي هذه الأكاذيب" عبر تصريحات مديرها العام ومقابلاته، تقديم الأدلة والبراهين على ادعاءاتهم الكاذبة، وبعد تكرار نفيها ونفي البلديات المعنية وإصرار هؤلاء على فعلتهم، ستجد نفسها مضطرة للجوء للأساليب التي كفلها لها القانون لوقفهم عند حدهم ومطالبتهم بالتعويضات عن التشويه المتعمد والخداع والتضليل والتزوير، الهادف الى الاضرار بمصالح الناس ووقف مشاريع حيوية وانمائية تؤمن استمرار التغذية بالمياه والحد الأدنى من الحاجيات الأساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وجميع مواطنيه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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